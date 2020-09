Depuis sa chute devant Gris 2, Pakala n’a pas noué le nguimb pour disputer un combat et cumule donc les saisons blanches d’affilée. Pour revenir en force, le mbourois cherche à affronter des ténors comme Yékini Jr, Malick Niang qu’il a bien mis en garde. Et promet que si leur combat voit le jour, il ne verra que du feu car il est plus fort qu’eux sans exception.

source: luttetv