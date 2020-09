Depuis qu’il a perdu le titre de Roi des arènes actuellement détenu par Modou Lô, Eumeu Sène se fait de plus en plus rare et diminue ses sorties. Après des moments d’absence, il a accordé un entretien à un site de la place pour parler de l’actualité relative au décès de Jules Baldé Jr qui continue à faire ses révélations. Car selon certains, Jules Baldé Jr est décédé parce qu’il n’a pas eu le soutien des autorités de sa localité. Des suppositions réfutées par Eumeu Sène qui remet tout entre les mains de Dieu. Et nous parle de son parcours en mbappat et la rivalité qu’il avait avec Ouza Sow de Fass.

source: guediawayeinfos