Son transfert est officialisé aujourdhui. Edouard Mendy est désormais un joueur de Chelsea où il s’est engagé pour les 5 prochaines années. Le gardien de but de 28 ans a lancé un message à son désormais ex club, le Stade Rennais où il n’y a évolué qu’une saison.

« Je ne pouvais pas partir sans vous remercier pour tout votre soutien et encouragement tout au long de l’année » a t’il déclaré d’entame dans une vidéo posté ce matin sur sa page Instagram s’adressant à ses fans.

« J’ai trouvé un club magnifique, avec des gens extraordinaires. Je tenais à remercier tout le club, les joueurs, le staff et vous les supporters, vous avez été incroyables. Et on a été récompensé par cette qualification en ligue des champions. Je continuerai à vous suivre… » a déclaré l’ex rennais.

wiwsport.com