Premier gardien africain à Chelsea, Edouard Mendy entre dans l’histoire du club après avoir signé un contrat jusqu’en 2023. Le portier sénégalais prend cela comme une fierté et une grande responsabilité.

« Bien sûr. La plupart des plus grands talents africains ont joué pour cette équipe. Drogba, Essien, Eto’o, Mikel. Quand vous voyez cela, vous voulez continuer. En ce qui concerne le gardien, je suis le premier, donc ça me rend vraiment très fier, et c’est aussi une grande responsabilité.

Il y a six ans, vous jouiez au football de troisième niveau pour Cherbourg. Pouvez-vous croire que vous allez arrivez à ce niveau ?

«Quand cette histoire est discutée, je réalise le chemin que j’ai parcouru dans ma carrière. C’est vrai que c’est incroyable. Les gens disent que le travail acharné est payant, et c’est le cas. J’ai travaillé très dur; Je n’ai rien pris pour acquis. J’étais à Marseille, puis à Reims, puis à Rennes, et maintenant à Chelsea. Cela a été une progression constante, et maintenant je suis prêt à continuer sur cette voie ascendante.

Avez-vous affronté Thiago Silva en France?

«J’ai joué contre lui deux fois. Il m’a battu une fois, et je l’ai battu une fois, donc nous sommes tous carrés! Maintenant on porte le même maillot, il parle très bien le français ce qui est utile, mais on parlera en anglais! C’est super d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe.

