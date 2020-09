Liverpool serait prêt à ajouter Kalidou Koulibaly à sa liste de recrues d’été – et ils utilisent Sadio Mane pour essayer de convaincre son coéquipier sénégalais de choisir un transfert d’Anfield.

Liverpool a connu une semaine effrénée avec les signatures de Thiago Alcantara et Diogo Jota.

Les Reds ont pris vie pour dépenser environ 65 millions de livres sterling sur les deux signatures d’attaque – et elles ne sont peut-être pas encore terminées.

Selon le journal français Le Parisien , les Reds n’ont pas perdu espoir de faire venir le colossal défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly pour s’associer à Virgil van Dijk.

Et on prétend qu’ils utilisent le coéquipier de Koulibaly au Sénégal, Sadio Mane, dans le but de le convaincre de faire un déménagement à Anfield cet été.

Mane est proche de Koulibaly depuis leur service international, et les Reds n’auraient pas abandonné l’espoir qu’il pourrait le persuader de changer d’avis sur son avenir.

Koulibaly a été étroitement lié au Paris Saint-Germain et on prétend qu’il a convenu de certaines conditions contractuelles de principe avec le rival du titre de Liverpool , Manchester City , bien qu’un accord ne soit pas encore conclu.

Liverpool a déjà été laissé court au cœur de la défense après le départ de Dejan Lovren.

Les blessures de Joel Matip et Joe Gomez ont vu Fabinho intervenir comme couverture d’urgence contre Chelsea le week-end dernier.

Et bien qu’un partenariat avec Koulibaly susciterait beaucoup d’enthousiasme, Van Dijk était ravi de la contribution de Fabinho en annulant Timo Werner à Stamford Bridge.

Mirror