Après Neftçi Baku, Galatasaray de Mbaye Diagne a également éliminé Hajduk Split en UEFA Europa League.

Galatasaray a battu l’équipe croate 2-0 au 3ème tour de qualification au TT Stadium affrontera le vainqueur du match Willem 2-Glasgow Rangers lors des barrages.

La première partie du match s’est terminée sans but. Belhanda a inscrit le premier but de la rencontre à la 77e minute. À la 86e minute, Galatasaray de Mbaye Diagne qui était titulaire a doublé la mise sur un corner de Belhanda et Ryan Babel double la mise.

