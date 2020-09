Son parcours n’a pas été facile. Edouard Mendy, chômeur en 2015, est devenu l’un des meilleurs gardien au monde. Il vient de s’engager avec Chelsea jusqu’en 2023.

Après avoir joué à Reims puis à Rennes en France, Edouard Mendy a rejoint les Bleus et est déterminé à franchir la prochaine étape de sa carrière, c’est à dire faire de bonnes performances en Premier League. Interrogé par le site du club, il exprime sa satisfaction de rejoindre les blues.

«Je suis très fier», a déclaré Mendy. « Lorsqu’un club comme Chelsea s’intéresse à vous, cela signifie que vous avez fait un excellent travail chaque week-end. Tout le monde sait que Chelsea est l’un des plus grands clubs du monde, et tout le monde aimerait jouer pour cette équipe, mais tout le monde ne le peut pas. Avoir la chance de porter ce maillot et de défendre les couleurs du club, c’est un privilège. »

Et nous comprenons que vous êtes un fan de Chelsea!

« Oui! Je suis fan de Chelsea depuis que je suis petit. J’adore ce club. Quand j’avais 12 ans, j’ai eu la chance avec un ancien club pour lequel j’ai joué d’aller à Brighton, et nous avons regardé un match. Je pensais que le football anglais était incroyable. Nous sommes allés dans un magasin et j’ai vu le maillot Chelsea, c’était vers 2003 lorsque Ranieri était le coach, et j’ai acheté ce maillot. J’ai donc toujours aimé ce club. »

