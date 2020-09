Le Real Betis Baloncesto a présenté officiellement ses trois recrues à la presse ce mercredi. Le pivot des Lions Youssou Ndoye qui entame sa saison avec le club espagnol était présent.

Juanma Rodríguez a pris la parole immédiatement après pour analyser les nouveaux venus. Le directeur sportif de l’équipe était « très content » de l’arrivée de tous. Il considère que Ryan Harrow « a un talent pour passer et créer », tandis que Nick Spiers peut « occuper deux positions, celle du » 4 « et celle du » 5 « , une polyvalence qu’il croit aussi avoir Youssou Ndoye, dont « nous avons de très bonnes références personnelles et professionnelles » rapporte le site du club.

Nick Spiers a été le premier à s’adresser aux médias. Il tenait à remercier pour cette opportunité et était fier de représenter le club. « Je suis ici pour travailler, pour aider, pour apporter ce que je peux à l’équipe », a-t-il déclaré. Dans la même veine, Ryan Harrow a déclaré, remerciant le club pour sa « confiance après un an sans jouer ». De son côté, Youssou Ndoye a avoué se sentir «très excité» de jouer pour le Coosur Real Betis et l’ACB.

¡Últimos pasajeros! ☺📆 Youssou Ndoye, Ryan Harrow y Nick Spires fueron presentados como nuevos jugadores del #CoosurBetis 🏀💚 ➡ https://t.co/sH2HLRMnvx#LigaEndesa pic.twitter.com/nG6aQBkcsb — Coosur Real Betis (@RealBetisBasket) September 22, 2020

