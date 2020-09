Encore sur plusieurs fronts pendant ce marché des transferts, le Paris Saint-Germain active de nombreux dossiers en Série A.

Après avoir rempli les cases du latéral droit (Florenzi) et du gardien remplaçant (Rico), Leonardo doit maintenant boucler trois arrivées afin de renforcer l’effectif de Thomas Tuchel pour cette saison 2020-2021. À la recherche d’un défenseur central, d’un attaquant et d’un milieu défensif, le directeur sportif parisien creuse plusieurs pistes à travers l’Europe, et notamment en Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG s’intéresse surtout à Kalidou Koulibaly. Pour recruter le défenseur de 29 ans, Paris veut proposer un prêt payant de 10 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 60 ME. Un recrutement qui serait tout simplement parfait pour le PSG, comme l’explique Dominique Grimault.

« Paris peut envisager une défense à 3, avec Koulibaly »

« Koulibaly, Bakayoko, Khedira, quelle priorité pour le PSG ? Khedira paraît entamé physiquement, il a 33 ans. Bakayoko, ce n’est plus celui de Monaco. Koulibaly, il semblerait que les contacts se soient refroidis avec Man City. Je crois qu’il fait partie du Top 3 des défenseurs axiaux au monde. Thiago Silva est parti. Je crois que pour gagner la Ligue des Champions, l’objectif ultime du PSG, il faut un gros défenseur. Il y a déjà Marquinhos et Kimpembe. Mais Paris peut envisager une défense à 3, avec Koulibaly. Si Marquinhos ou Kimpembe se blessent, il y a qui derrière sinon ? Diallo, Kehrer… Ce n’est pas avec eux que tu vas gagner la Ligue des Champions. Par contre, avec Koulibaly, c’est une autre histoire », a lâché le chroniqueur de L’Équipe d’Estelle, qui sait que Naples demande un transfert sec de 75 millions d’euros. Autant dire que le PSG est encore loin du compte, surtout que City proposerait 70 ME…

