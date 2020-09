Annoncé sur le départ par beaucoup de médias, Gana Gueye attire l’attention de pas mal de clubs durant cette période de Mercato.

Leonardo verrait également d’un bon œil le départ d’Idrissa Gueye, qui serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid, mais le Sénégalais privilégierait plutôt la Premier League en cas de départ, selon 10sport.

Le club espagnol s’intéresse donc au milieu de terrain sénégalais qui a rejoint le PSG l’été dernier après une bonne performance lors de la CAN 2019 en Egypte. Thomas Tuchel l’a fait venir pour l’intégrer dans son dispositif tactique.

Blessé dimanche dernier, Il souffre d’une entorse de la cheville gauche et n’avait pas terminé le match PSG vs Nice (3-0). Et comme l’a annoncé wiwsport.com, le milieu de terrain est incertain pour le déplacement à Reims pour le compte de la 5e journée. La rencontre est prévue ce dimanche.

wiwsport.com