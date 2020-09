La première saison complète en tant qu’entraîneur de Xavi Hernandez n’aura pas été à la hauteur des espérances. Le club n’aura pas réussi à reconquérir son titre de champion gagné avec autorité en 2019.

Le club n’a pas pu faire mieux qu’une troisième place en championnat et un quart de finale en Coupe de l’Émir. De plus, son parcours en AFC Champions League avait été interrompu par la suspension de la compétition.

Passée tout près de l’exploit en 2019, avec une défaite en demi-finale conte les Saoudiens d’Al Hilal, futurs vainqueurs de la compétition, l’équipe espérait enfin reconquérir un trophée qui lui échappe depuis 2011. Alors que Xavi a été longtemps cité pour reprendre la tête du FC Barcelone, l’Espagnol a finalement décidé de rester au Qatar et d’honorer son contrat. Si la dernière saison avait laissé un goût de trop peu aux supporters d’Al Sadd, l’équipe s’affiche ambitieuse pour la saison 2020-2021. Que peut-elle objectivement espérer ?

Reconquête nationale

Tout d’abord, le club aura pour objectif de reconquérir le titre de champion national qu’il n’a pas pu reconduire l’année dernière. Avec deux victoires lors des deux premiers matches de championnats et une différence de buts de +8, le club semble parti sur les mêmes bases qu’en 2018-2019 quand il avait été champion avec des chiffres records. Malgré un départ en fanfare de l’équipe d’Al Ahli avec trois victoires en trois matches, Al Sadd devra se méfier des clubs d’Al Duhail et Al Rayyan, respectivement premier et deuxième du défunt championnat et autres favoris à la lutte pour le titre selon les sites arabes de paris sportifs. En coupe, Al Sadd cherchera à faire mieux que l’année dernière et son élimination en quarts de finale, mais c’est bien le championnat qui sera l’objectif principal de Xavi et ses troupes. Pour reconquérir le titre, Xavi espère pouvoir compter sur un Baghdad Bounedjah à son meilleur niveau. L’international algérien avait connu une saison 2018-2019 de folie, avec 39 buts marqués en 22 matches de championnats, mais la saison dernière avait été plus délicate.

Le Graal continental

L’élimination de justesse en demi-finale de l’AFC Champions League en 2019 fut dure à accepter pour joueurs et supporters. Battue 4-1 à l’aller, l’équipe avait tenté d’inverser la tendance au match retour. La victoire 4-2 n’avait malheureusement pas suffi, et le club s’était vu priver de finale ainsi que de la chance de soulever un trophée qui lui échappe depuis 2011. Alors que l’édition 2020 avait été suspendue, elle a maintenant repris pour les groupes de l’Ouest. Après un match nul sur le score de trois partout contre Al Ain le 15 septembre, Al Sadd s’est imposé 4-0 contre le même opposant, prenant ainsi la première place du groupe et assurant sa qualification. Moins à l’aise la saison dernière, le club tentera de mettre à profit le report de la compétition. Fort d’un bon début de saison et d’un recrutement de qualité, avec l’arrivée notamment de l’Espagnol Santi Cazorla, Al Sadd pourrait bien remporter le trophée dès cette année. L’arrivée de Cazorla apporte en tout cas une nouvelle dimension au jeu de l’équipe, comme il l’a montré contre Al Ain. Il sera aussi d’une aide précieuse dans la mise en place de la philosophie de jeu barcelonaise en laquelle croit Xavi.

Au lendemain d’une saison frustrante, l’équipe d’Al Sadd affiche de belles ambitions pour 2020-2021. Xavi Hernandez, qui pourrait bien vivre sa dernière saison au Qatar avant d’aller reprendre les rênes du Barça sous une nouvelle direction, aura particulièrement à cœur de marquer les esprits avant de quitter une région qui lui a tant donné. Fort d’un recrutement étincelant avec l’arrivée de Cazorla, le club d’Al Sadd s’est en tout cas donné les moyens de ses objectifs et peut être enthousiaste face aux défis qui l’attendent.

