La Fédération sénégalaise de boxe est à la recherche d’un directeur technique national dans le cadre de la nouvelle vision du développement de la discipline, en collaboration avec le ministère des sports. Joseph Diouf actuel directeur technique, dit n’avoir pas démissionné et est candidat à sa propre succession.

N’ayant pas démissionné, Joseph Diouf évoque ses motivations à accompagner la nouvelle équipe : « J’ai décidé d’accompagner la nouvelle équipe, parce qu’elle est là pour innover et palier le problème de manque de financement de nos programmes de développements », confie-t-il à Stades.

Il poursuit : « Quand j’ai discuté avec le nouveau président, je me suis rendu compte qu’il a un bon programme et qu’il a la possibilité de financement des programmes de développement et de les suivre. Pour cette raison, j’ai décidé de postuler pour donner la chance à cette équipe d’avoir une bonne direction technique ».

