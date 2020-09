Pensez-vous que cette victoire et vos deux buts peuvent lancer votre saison ?

« Oui, on avait besoin de ça. C’était un soulagement parce qu’on a eu un début de championnat très compliqué. À chaque fois, on a perdu dans les dernières minutes, c’était dur. Là, on reprend la confiance, ça fait du bien à tout le monde. On va continuer à travailler car ce n’est que le début. On ne va pas s’enflammer mais rester positif. On sait que c’est possible , malgré nos trois défaites. Il y a de la solidarité, on est présent, on s’entend bien. C’est la force de l’équipe. »

Sur ce début de saison, vous avez évolué seul en pointe ou avec Habib Diallo en soutien, face au PSG. Que pensez-vous de ces deux options tactiques ?

« Ça ne change rien, on est des footballeurs professionnels. On s’adapte sur tous les plans. L’entraîneur donne son équipe, son système, et nous, on respecte les consignes. Il y a des matchs où je joue sur le côté, des matchs où je suis avant-centre. Ça ne me dérange pas de jouer avec Habib ou quelqu’un d’autre. En plus, on s’entend bien tous les deux. »

D’ailleurs, comment le sentez-vous actuellement, dans ce contexte peut-être perturbant pour lui ?

« Il n’est pas perturbé. Mentalement, je sais qu’il est fort. Il gère la situation. On lui souhaite le meilleur, beaucoup de clubs le veulent. Pour l’instant, il est là, il travaille comme il faut. Ça va. »