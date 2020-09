Après Liverpool et Aston Villa, Crystal Palace et West Bromwich se positionnent pour recruter Ismaila Sarr durant cette période de mercato, a appris wiwsport.com.

Un an après son départ de Rennes pour Watford, l’ancien joueur de Génération Foot pourrait encore changer d’air cet été. La relégation des Hornets en Championship (D2 anglaise) et le potentiel de l’international sénégalais ouvrent la porte à un transfert.

Son absence lors des quatre premiers matchs de la saison laissent penser que les Hornets sont vendeurs mais pas à n’importe quel prix. Comme l’a annoncé wiwsport.com hier, Liverpool a déjà entamé les discussions et Watford a fixé une somme de 54 millions d’euros (50 millions de livres) pour laisser partir Ismaila Sarr.

Selon nos informations, après Liverpool et Aston Villa, Crystal Palace et West Bromwich se sont positionnés pour recruter Ismaila Sarr. Nous vous informons que ces deux clubs anglais sont entrés dans la danse et comme Liverpool, ils sont allés droit au but vers l’entourage du joueur et son club.

Crystal Palace cherche un futur remplaçant de Zaha. Le club de Cheikhou Kouyaté veut avoir Ismaila Sarr dans son effectif à partir de cette saison. West Bromwich Albion a aussi fait part de son intérêt, pour l’attaquant sénégalais. Liverpool et Aston Villa sont en avance car ils ont déjà entamé les négociations.

