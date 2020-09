Indésirable à Everton, sous l’ère Ronald Koeman, Baye Oumar Niasse avait plus tard fait une sortie pour expliquer comment il avait vécu l’enfer avec le technicien néerlandais.

Nommé fraîchement à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman avait entraîné les Toffees d’Everton entre 2016 à 2017 où il a fait vivre le martyr a un certain Baye Oumar Niasse. L’attaquant sénégalais dans une interview avec Bbc était revenu sur les moments difficiles passés avec l’actuel entraineur de Barca.

« Les autres joueurs ont où ils mettent leurs affaires mais pas moi. Je viens avec mon sac et j’ai juste un endroit que je connais. Je pose mon sac, je train et après, je mets tout dans ma voiture et rentre chez moi, explique l’attaquant.

Il ajoute, « Il a été difficile. Il a pris mon numéro de maillot pour le donner à un autre joueur », a déclaré Niasse dans une interview lors de son prêt à Hull City. « Il m’a dit: » Tu ne manges pas avec nous. Tu vas manger avec U21. » « Il s’est passé beaucoup de choses, même au-delà de ça … Des trucs pour voir si j’allais abandonner, pour me pousser au bord. »

