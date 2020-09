Frank Lampard confirme qu’Edouard Mendy subissait actuellement un examen médical pour finaliser son transfert.

« Il a un examen médical au moment où nous parlons », a déclaré Lampard lors de sa conférence de presse d’avant-match mardi après-midi au site du club. Si tout se passe comme prévu, Edouard Mendy sera donc joueur de Chelsea dans les prochaines heures.

« Pour autant que je sache, tant qu’il réussit ses tests avant de voyager, il sera testé avec nous jeudi collectivement en tant qu’équipe et si cela est négatif, il sera disponible pour jouer. » Lampard considère l’international sénégalais de 28 ans comme une concurrence supplémentaire pour le poste de gardien entre Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero, et a détaillé l’implication de Petr Cech dans la signature imminente.

« Avec l’arrivée de Mendy, il y a plus de compétition, donc chaque réaction devra être positive pour Kepa et pour que Mendy pousse pour essayer de jouer dans cette équipe », a-t-il expliqué. «Nous connaissons les normes exigées d’un gardien de but dans cette équipe et nous devons faire pression pour cela. Petr était important à cet égard parce que le gardien de but est un poste très particulier et il a été le meilleur du monde à ce poste pendant longtemps, il a donc certainement eu son mot à dire dans cette situation de mon point de vue. Je m’appuie beaucoup sur lui pour ce qui est des gardiens de but au jour le jour et de la planification pour l’avenir, il a donc été très influent.

BREAKING: Frank Lampard confirms goalkeeper Edouard Mendy is currently having a medical at Chelsea 🔵🧤 pic.twitter.com/4dFqUPrAqJ — Hayters TV (@HaytersTV) September 22, 2020

wiwsport.com