La décision est prise hier, lors de la réunion de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, la saison 2020-2021 démarre en janvier.

« Nous avons décidé de démarrer notre saison le plus tôt possible. C’est-à-dire au plus tard au mois de janvier » informe le président de la FSF, Sara Oualy.

Mais auparavant, les athlètes auront droit au mois de décembre à des « courses sur route, les cross avant les compétitions sur pistes prévue au mois de janvier. Mais avant le démarrage de la saison, nous allons nous réunir à nouveau pour faire un découpage net de la saison, pour déterminer les dates des championnats régionaux et nationaux. Car notre calendrier est calé sur le calendrier international », soutient le patron de l’athlétisme sénégalais dans Stades.

Wiwsport.com