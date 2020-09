Après une longue interruption puis l’arrêt du championnat imposés par la pandémie mondiale de Covid-19, l’équipe de Dakar Sacré-Cœur retrouve les terrains. En marge de la préparation de la saison 2020 – 2021, un groupe d’une vingtaine de joueurs a fait sa rentrée ce lundi 21 septembre.

Avant le démarrage des entraînements, le Président Délégué Matthieu Chupin a tenu un discours pour souhaiter une bonne saison aux joueurs et staff mais également la bienvenue au nouveau Directeur Sportif, David Laubertie, et Kévin Babe (Préparateur Athlétique et Responsable de la Cellule Performance).

Avec un staff composé de Hassane Fall (coach titulaire), Pape Ibnou Sow (entraîneur adjoint), Kévin Babe (Préparateur athlétique et responsable du pôle performance) et Demba Cissé (responsable des gardiens), l’équipe, scindé en groupes restreints, a démarré par des testes physiques avant de finir sur des exercices avec le ballon.

avec le site du club