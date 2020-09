La Premier League vient de sortir l’équipe type de la semaine avec Sadio Mané. Sadio Mané fait partie du onze type de la semaine des joueurs les plus performants.

Liverpool a battu Chelsea ce week-end et Sadio Mané a enregistré son premier doublé de la saison. L’attaquant des reds suit les traces de Mohamed Salah qui lors de la première journée de Premier League a réussi son premier triplé.

Sadio Mané est aligné en attaque avec Zaha, Calvert-Lewin et Son. Au milieu de terrain, il y’a deux joueurs de City à savoir De Brunye et Foden. En défense, il y’a Sakho de Crystal Palace, White, Lamptey et Mitchell. Martinez est le gardien de but de ce onze type.

🚨 @alanshearer's Team of the Week 🚨 👀 What do you think? pic.twitter.com/VSRaM6qyAJ — Premier League (@premierleague) September 22, 2020

wiwsport.com