Relégué avec Watford, Ismaïla Sarr ne va pas s’éterniser dans le nord-ouest de Londres. Auteur d’une première saison encourageante (5 buts et 6 passes décisives en 28 matches) l’ancien attaquant du Stade Rennais suscite bien des intérêts outre-Manche.

Proposé à Everton au coeur de l’été puis à Manchester United (pour compléter la rotation au cas où le deal Jadon Sancho ne se ferait pas), l’international sénégalais (29 sélections, 4 buts) est désormais dans le viseur de Liverpool. Il y a un peu plus d’une semaine, les dirigeants du club champion d’Angleterre ont reçu les agents du joueur de 22 ans. En effet, Jurgen Klopp souhaite donner de la profondeur à un secteur offensif jugé un peu court ces dernières saisons derrière l’indéboulonnable trio Mané – Salah – Firmino.

Si un accord a été trouvé avec Watford pour un transfert estimé entre 35 et 40 M€, les discussions portent désormais sur le salaire de Sarr. Ses représentants ont fait une proposition qui se situerait entre 6 et 7 M€ bruts par an, selon un très proche du dossier.

Mais Aston Villa est entré récemment dans la danse et est prêt à surenchérir l’indemnité de transfert avec à la clé une place de titulaire, ce qui ne serait pas le cas chez les Reds. Jusqu’à ces derniers jours, Liverpool conservait malgré tout la préférence de l’ex-Messin. Mais la signature le week-end dernier du Portugais Diogo Jota lui aussi pour renforcer l’attaque de Liverpool pourrait modifier la donne dans la tête du joueur formé à Génération Foot, sans doute conscient qu’avec le transfuge de Wolverhampton et le Japonais Minamino venu de Salzbourg l’hiver dernier, la concurrence s’annonce très rude pour être la première alternative au trio d’attaque titulaire.

Du côté du club de la Mersey, on a assure que la venue de Jota ne remet pas nécessairement en cause les négociations pour Ismaïla Sarr… contrairement aux contacts établis entre Klopp et le FC Barcelone au sujet d’Ousmane Dembélé. En effet, l’international français est clairement dans le viseur du technicien allemand et les négociations sont réelles. Liverpool privilégierait d’abord un prêt mais le Barça, en manque de cash, souhaiterait un transfert, selon une information du quotidien catalan Sport que nous sommes en mesure de confirmer. Mais il se murmure que Ronald Koeman apprécie Dembélé et compterait sur lui cette saison. Une position qui ne serait pas pour déplaire au clan Sarr.

France Football