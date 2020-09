Corentin Martins veut rejouer la CAN aux manettes des Mourabitounes en 2022 pour la CAN 2021 au Cameroun et ça passe par une préparation minutieuse.

La Mauritanie dispose de quatre points depuis le début de l’aventure des qualifications, dans le groupe du Maroc, Burundi et de la République Centrafricaine! « Oui, je pense qu’il y’aura de nouveaux joueurs convoqués, j’espère, pour les matchs amicaux au mois d’octobre. J’avais déjà l’idée de les appeler en mars dernier (pour les éliminatoires de la CAN 2021 reportés en raison de la COVID-19, ndlr) » a t’il déclaré.

« On profitera des prochaines rencontres amicales (contre la Sierra Leone et le Sénégal) pour les faire jouer afin qu’ils montrent leurs qualités. Le but n’est pas de ramener de nouveaux joueurs pour faire plaisir à qui que ce soit. L’objectif est de toujours rendre meilleure la sélection pour obtenir des résultats positifs dans l’avenir », a affirmé le sélectionneur national des Mourabitounes.

Le Sénégal jouera face à al Mauritanie le 13 octobre au stade Lat Dior de Thies, ce sera sa deuxieme rencontre amicale aprés le Maroc, le 9 à Rabat.

Source: Panafricanfootball