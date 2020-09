Après le FC Barcelone, le PAOK Salonique annonce l’arrivée de Moussa Wague présent en Grèce depuis dimanche.

Le club grec a en effet fait un communiqué pour officialiser la signature du latéral droit de 21 ans. Moussa Wague va évoluer en SuperLeague cette saison. Il est en prêt pour une année sans option d’achat.

Moussa Wague va porter le numéro 18. Lors de la saison passée, le club grec a terminé 2e du classement. PAOK compte 3 trophées en championnat et 7 en coupe de Grèce. Les Noir et Blanc sont connus pour leurs supporters fanatiques et en compte des milliers partout dans le monde. Le club basé à Thessalonique est le principal rival de plusieurs autres notamment l’Olympiakos où jouent les deux autres sénégalais du championnat: Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé.

