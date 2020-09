Dimanche, Chelsea a perdu ses premiers points de la saison lors du derby face à Liverpool (0-2). Si l’on note que Liverpool a été beaucoup avantage après le carton rouge de Christensen à la 43 ème minutes, l’on se souviens aussi de la grosse boulette de Kepa Arrizabalaga lors du second but reds inscrit par le Sénégalais Sadio Mané.

Un nouveau déboire du jeune Kepa acheté à 80 millions d’euros (transfert record chez les gardiens de but) il y a deux ans, pourrait ne plus être utilisé comme gardien numéro 1 à Stamford Bridge. Au micro de la chaîne ‘ESPN’, l’ancien Blues Frank LeBœuf voit en Edouard Mendy un portier crédible pour garder les cages des Blues cette saison.

» Il a fait une très bonne saison à Rennes, je suis convaincu qu’il peut faire le travail beaucoup mieux que Kepa et même (Willy) Caballero », a tout d’abord déclaré le champion du monde 98, avant d’ajouter, « Je ne sais pas s’il y a u autre gardien de but que Chelsea pourrait trouver, mais pour cette somme d’argent, c’est une bonne affaire d’avoir Mendy. C’est un grand gardien de but, très agile et je suis sûr qu’il fera le travail. Mais Kepa ne peut plus faire le travail, c’est finit » conclut-il.