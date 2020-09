La 32e Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, rendant son verdict le 16 septembre dernier dans cette affaire portant sur « un réseau de corruption » destiné à cacher des cas de dopage, a reconnu M. Diack, 87 ans, coupable de coupable de corruption active et passive et d’abus de confiance. Il a été également condamné à une amende maximale de 500 000 euros.

La peine la plus lourde a été prononcée contre son fils, Papa Massata Diack, qui n’a pas comparu devant le tribunal français. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et un million d’euros d’amende et le tribunal a maintenu le mandat d’arrêt à son encontre.

En conférence de presse ce lundi, le fils de Lamine Diack fait des révélations sur ce dossier et apportes ses preuves. Pape Massata Diack estime que l’Etat du Sénégal devrait engager des poursuites contre la justice française qui est « en train d’outrepasser ses compétences » en portant atteinte à son honneur à travers le volet financement politique du procès pour lequel Lamine Diack a été condamné à 4 ans de prison dont deux ans ferme.

wiwsport.com