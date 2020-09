Annoncé en stage du 28 septembre au 3 octobre à Cherbourg en France, Fred bougeant compte apporter un coup de jeunesse dans son groupe pour la préparation du Tournoi en Espagne qualificatif aux Jeux Olympiques.

Frédéric Bougeant a fait appel à trois nouvelles recrues : les arrières Coura Camara (21ans) pensionnaire de Noisy le Grand et Britney Cots (23 ans) qui évolue en Islande, ainsi que le pivot Marie Fall (22 ans) sociétaire de Nice. Ces Handballeuses devraient apporter un coup de jeunesse et plus de caractère à l’équipe qui avait besoin de renfort de taille pour pouvoir rivaliser avec les grosses pointures au tournoi de mars en Espagne, nous renseigne Stades.

Les Lionnes ont rendez-vous avec l’histoire au mois de mars prochain en Espagne, où se déroulera le dernier tournoi qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Wiwsport.com