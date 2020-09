Les blessures de plusieurs joueurs de l’Equipe nationale du Maroc inquiètent fortement le sélectionneur Vahid Halilhodzic en vue des prochains matchs amicaux contre le Sénégal et la Rdc.

A quelques semaines du début du stage de préparation de l’Equipe nationale, qui verra les Lions de l’Atlas jouer deux rencontres amicales contre le Séné­gal (9 octobre) et la République démocratique du Congo (13 octobre), plusieurs blessures sont venues perturber la préparation du Maroc et inquiètent en premier le sélectionneur Vahid Halilhodzic. Ce dernier a en ce sens demandé au médecin de la sélection, Said Zkini, de préparer des rapports médicaux, rapporte le quotidien Assabah du week-end des 19 et 20 septembre.

Vahid Halilhodzic a demandé à Zkini de réaliser un premier rapport sur l’état de santé de Hakim Ziyech, blessé lors de la préparation d’intersaison de Chelsea et toujours absent dans l’équipe des Blues.

Outre Ziyech, Halilhodzic a commandé un second rapporte sur Nordine Amrabat, également blessé puisqu’il n’a pas pu jouer avec son club, Al Nasr, en Ligue des Champion asiatique, rappellent nos confrères arabophones.

Amrabat, qui est officiellement indisponible pendant une durée de six semaines, pourrait ne pas faire partie du groupe des Lions de l’Atlas qui prendront part au stage de préparation prévu en Europe début octobre.

Autre joueur dont la santé inquiète le sélectionneur : Yunis Abdelhamid. Le défenseur de Reims a récemment été testé positif au coronavirus et se trouve actuellement en quatorzaine.

source: Lequotidien