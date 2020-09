Aliou Cissé, le sélectionneur national, joue la carte de la prudence avant de publier la liste des Lions du Sénégal qui vont prendre part aux deux matches amicaux, face au Maroc et à la Mauritanie respectivement les 9 et 13 octobre 2020 à Rabat et à Thiès.

La crise sanitaire a tellement eu un impact sur le sport que beaucoup de footballeurs ont perdu leur rythme. L’attente a été longue et la reprise n’est pas facile pour la plupart. On sent des joueurs à la recherche de repère. Ce qui rend la tâche de certains entraîneurs très compliquée. C’est le cas pour Aliou Cissé. Ce dernier qui va devoir confectionner une liste élargie pour les prochaines dates FIFA, joue la carte de la prudence, selon nos informations.

Cissé face à un dilemme

Nous apprenons que le sélectionneur de l’équipe du Sénégal ne veut pas aller trop vite en besogne quand on sait qu’à l’heure où nous sommes, aucun footballeur n’est à l’abri d’une blessure ou d’une contamination du covid19. Pire, il est facile de se blesser en cette période où la mayonnaise ne prend pas forme. C’est ce qui est arrivé à beaucoup de sélections nationales lors de la dernière trêve internationale. D’ailleurs, beaucoup d’internationaux hésitaient à effectuer les déplacements, car le risque est énorme. Ça pourrait être le cas du Sénégal même si le staff souhaite avoir son groupe au complet. Et que la Fédération sénégalaise mettra les moyens pour que tout se passe bien notamment sur le plan sanitaire avec le respect des mesures barrières. Déjà, avec la blessure de Gana Gueye, ce dimanche, avec le PSG, il faut dire que Cissé va encore plus hésiter voire même prendre son temps avant de rendre publique la liste qui dépassera plus de 23 joueurs.

Du coup, les choix seront forcément très difficiles à faire. Effectivement, parce qu’il y aura des nouveaux pour préparer l’avenir notamment la CAN 2022 et l’ancien capitaine des Lions ne pourra pas se passer d’eux. Mais, le hic est que le coronavirus ne facilite pas la tâche à Cissé, qui, selon nos sources, se trouve dans un vrai dilemme pour confectionner sa liste, qui sera publiée vers la fin du mois de septembre soit deux semaines avant la première rencontre. Le temps presse aussi pour le technicien.

En tout cas, les Lions auront deux matchs amicaux. Le premier sera un déplacement à Rabat le 9 octobre, pour défier le Maroc et le second aura lieu, à Thiès, quatre jours plus tard, contre la Mauritanie. Le technicien voudra donc conduire les meilleurs joueurs du moment pour retrouver les automatismes après onze mois sans aucune rencontre internationale.