Le PSG est toujours sur la piste de Koulibaly qui n’a pas conclu l’accord trouvé avec City. Une nouvelle offre serait faite et elle est plus élevée que celle des Citizens.

Les négociations ayant bien progressé, le transfert pourrait avoisiner les 78 millions d’euros rapporte Canal-supporters. En effet, The Telegraph informe que la direction parisienne est convaincue de décrocher le défenseur central tant convoité mais qui tarde à mettre un choix dans sa carriére. Le média anglais parle de 75 millions de livres sterling soit plus de 81 millions d’euros.

Estimé à plus de 70 millions d’euros, les Citizens se seraient retirés du dossier, estimant que cette piste était bien trop onéreuse. En plus des problémes entre les deux clubs qui remontent à 2018 sur le transfert de Jorginho, les deux directions ne se sont toujours pas rencontrées et utilise l’agent du joueur comme intermédiare. City s’est finalement tourné sur la piste d’autres défenseurs, plus jeunes.

Aprés le départ de Thiago Silva à Chelsea, le PSG cherche toujours son remplacant. Marquinhos dans l’axe ou au milieu? Thomas Tuchel n’a toujours pas fait son choix. Mais vu les prestations faites lors de la ligue des champions, le PSG a besoin d’un roc experimenté pour atteindre son objectif de soulever cette coupe frolée de prés. Cette destination ne déplairait pas le natif de Saint-Dié-des-Vosges dont la réaction sur son mercato est trés attendue par ses fans qui veulent le voir changer de club et gagner des trophées majeurs à 29 ans.

