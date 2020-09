En vue des préparatifs pour les prochains adversaires à battre pour se qualifier à la CAN au Cameroun, la Mauritanie fera face aux Leone Stars. La date de la rencontre n’est pas encore connue. Sur sa page Twitter, « La SLFA affirme avoir conclu un accord avec son homologue mauritanien et cette rencontre servira d’échauffement pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de novembre contre le Nigéria. »

Rappelons que pour l’édition 2019 qui s’est déroulé au Caire, la Sierra Leone était disqualifiée. La CAF emboitait le pas de la FIFA qui avait suspendu les Leone Stars pour une ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération.

La Mauritanie loge dans le groupe E avec le Maroc, la Republique Centrafricaine et le Burundi. Ce dernier, 0 au compteur jusqu’ici, est son prochain adversaire pour le compte de la 3e journée. Elle compte 4 points de meme que le Maroc.

#SierraLeone #AfricanNews #FSLNews @mauritaniefoot@Maurifoot @ffrim

The SLFA says they have reached an agreement with their Mauritanian counterpart and the tie will serve as a warm-up for November's Africa Cup of Nations qualifiers against Nigeria. #WithFifaCafApproval pic.twitter.com/A0rdnPFNMN

— FSL News website (@football_sierra) September 21, 2020