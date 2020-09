En France comme en Angleterre en passant par la Turquie ou la Belgique, les Lions ont marqué les esprits ce weekend. Voici, l’équipe type wiwsport.com des meilleurs sénégalais qui se sont distingués. Place cette fois à un 4-4-2 avec, entre autres, la star de Liverpool. Gardien

Si Strasbourg a réussi à valider sa première (1-0) victoire de la saison face à Dijon, c’est une partie grâce au portier Sénégalais, Bingourou Kamara. Il a parfaitement tenu son rôle dans les buts de Strasbourg. Il a plusieurs fois joué les pompiers de service pour sauver le RC Strasbourg.

Défense

Cheikhou Kouyaté est seul joueur du l’équipe type de la semaine passée présent dans notre 11 type de cette semaine. À nouveau aligné dans l’axe Cheikhou n’a laissé aucun répit aux attaquants de Manchester United (3-1). Il confirme son bon début de saison avec Crystal Palace. Contre Manchester United, il a été l’un des meilleurs sur le terrain. Sa performance lui a valu d’ailleurs une note de 8 décernée par site du club.

On retrouve la paire Koulibaly-Kouyaté dans notre 11. Souvent associé par le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, le duo a été une grande satisfaction. Bref, comme son homologue, Koulibaly a gagné son premier match de la saison avec Naples face à Parme (2-0). Pilier de la défense de Napoli, KK a été très solide et a montré l’exemple.

Placé comme arrière gauche dans notre 11 du weekend, Saliou Ciss a livré un gros duel avec Guilavogui dont il est ressorti souvent vainqueur. Son équipe, Nancy, après un début de saison compliqué, a réussi à retrouver des couleurs. Belle victoire face à Fc Pau (2-0) en Ligue 2 française.

Pape Abou Paye est notre latéral droit. En cette 4e journée de Ligue 2, Sochaux qui rencontrait Rodez au stade Auguste-Bonal a fait match nul 2 à 2. Titulaire, l’arrière droit sénégalais solide tout au long de la rencontre.

Milieu

CSKA Sofia n’a pas gagné son duel face à Ludogorets (2-2 ) mais Younousse Sankharé a marqué un but. Sans compter le nombre incalculable de ballons récupérés et de fautes obtenues, des transversales bien senties et de quelques gourmandises techniques.

Il ne lui a fallu que quelques minutes sur le terrain pour se distinguer. Entré à la 71e à la place d’Opa Nguette, le jeune Pape Ndiaga Yade a donné une passe décisive à Ibrahima Niane auteur du but de la victoire des messins contre Reims. Une première de la saison après trois tentatives.

Attaque

Très bon contre Leeds la semaine passée sans avoir marqué, Sadio Mané a trouvé le chemin des filets contre l’un de ses adversaires préférés, Chelsea. Il a fait expulser d’Andreas Christensen avant de signer un doublé de la tête d’abord (50e) puis de près du plat du pied droit après une boulette de Kepa (54e). Son premier et deuxième but de la saison, lui ont permis d’égaler le record de Torres en nombre de buts marqués avec Liverpool. 65 buts, énormissime !

Comme son compatriote, Ibrahima Niane a aussi donné la victoire à son équipe. Victime d’un début de saison compliqué, trois matchs sans marquer de but, l’attaquant sénégalais a enfin fait surgir ses qualités de buteur. Cet après midi face à Reims, le joueur formé à Génération Foot a été doublement décisif contre Reims (1-2 ). Son premier doublé de la saison.

Mbaye Diagne sa belle performance en Europa League ce jeudi pour le compte du deuxième tour lui a valu une place dans notre Onze type. L’attaquant Sénégalais a qualifié presque à lui tout seul son équipe pour le troisième tour de l’Europa League, en inscrivant deux des trois buts de Galatasaray contre Neftchi.

Makhtar Gueye a sans doute marqué le plus beau but du Weekend ! Samedi face à Louvain, le joueur sénégalais de 22 ans a largement participé à la belle victoire des siens (3-1) en inscrivant son deuxième but de la saison en 6 matchs de championnat.

wiwsport.com