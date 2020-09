Edouard Mendy ne sera plus un joueur du Stade Rennais. Et c’est confirmé par son coach, Julien Stephan. Après la victoire arrachée contre Monaco (2-1), le coach Rennais a indiqué chercher un gardien pour remplacer le Sénégalais.

Après la victoire de Rennes face à Monaco (2-1) qui propulse provisoirement son équipe en tête de la Ligue 1, l’entraîneur Julien Stéphan a indiqué au micro du diffuseur Téléfoot revisité par Senego que, d’ici la fin du mercato, il cherchait un gardien et un défenseur central expérimenté pour remplacer Mendy.

« On cherche un gardien, a-t-il déclaré. C’est un secret pour personne qu’Edou (Edouard Mendy) va certainement nous quitter et partir pour Chelsea. Donc on a besoin à ce poste-là de récupérer quelqu’un très rapidement. Il y a des discussions mais rien de définitif. »

