En tête au score de la première à la dernière minute (117-106), les Boston Celtics reviennent à deux victoires à une contre Miami en finale de la conférence Est.

Une engueulade et ça repart. Tel pourrait être le résumé des 48 dernières heures des Boston Celtics. Deux jours après une vive « discussion » dans le vestiaire qui faisait suite à leur deuxième défaite consécutive en finale de la conférence Est contre le Miami Heat, les Celtics ont pris le match 3 par le bon bout et mené au score de bout en bout (117-106) pour se relancer dans cette série (2 victoires à 1).

Dès les premières minutes, il a été clair que Boston, qui a récupéré Gordon Hayward samedi, allait faire preuve de beaucoup plus d’agressivité dans le jeu. « Ils ont joué avec bien plus de force que lors des deux premiers matches », a reconnu Erik Spoelstra, l’entraîneur du Heat, au micro d’ESPN. Dans le premier quart-temps, ils ont mis l’accent à l’intérieur avec dix-huit points dans la peinture contre seulement quatre à Miami.

Et dans la deuxième période, c’est leur défense qui a permis de creuser l’écart. Avec une première séquence de trois minutes (17e-19e) avec deux contres et une interception (aboutissant à 7 points). Puis une seconde d’une minute (23e) où deux interceptions et un long rebond sur un trois points de Miami ont offert six points en contre-attaque et fait grimper l’écart à +10 (58-48).

Quatre jours à attendre avant le match 4…

Avec un Goran Dragic beaucoup moins en verve que lors des deux premiers matches (2 sur 10 au tir, pour 11 points, et 5 pertes de balle et un plus/minus de -29 !), le Heat n’a pas pu réagir, laissant Boston prendre jusqu’à 20 points d’avance (100-80, 41e). Bam Adebayo a bien tenté de relancer son équipe (27 points, 16 rebonds) mais il ne restait qu’une petite minute à jouer lorsque l’écart est repassé pour la première fois sous la barre des dix points. Bien trop tard pour une équipe limitée à 27 % de réussite à trois points.

Côté Boston, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont signé un match référence avec respectivement 26 et 25 points (plus 14 rebonds et 8 passes décisives pour ce dernier). Kemba Walker a également répondu présent (21 points à 8 sur 16 au tir) alors que Marcus Smart s’est illustré dans un registre différent de ses play-offs jusque-là : six passes décisives (et 20 points) mais pas le moindre panier à trois points (et seulement 2 tirs primés tentés). Une formule qui semble gagnante face à la défense de Miami qui avait beaucoup gêné les Celtics avec sa zone par moments.

Boston et Brad Stevens, son coach, ayant réussi à s’adapter aux problèmes posés par Miami, c’est désormais au tour d’Erik Spoelstra d’essayer de trouver des solutions. L’entraîneur du Heat bénéficie d’un petit coup de main du destin dans cette perspective. ESPN, diffuseur de la finale de la conférence Est, préfère conserver le Monday Night Football (foot US) lundi en prime-time et a repoussé le match 4 à mercredi laissant quatre joueurs au technicien floridien pour préparer sa riposte.