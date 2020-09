Younousse Sankharé a inscrit son premier but avec le CSKA ce dimanche. Il a marqué le deuxième but de son équipe face à Ludogorets. Score final 2 à 0. Le CSKA est troisième de son championnat après 6 journées.

Ex-#PSG midfielder Younousse Sankharé also getting his name on CSKA-Sofia's scoresheet against Ludogorets tonight

