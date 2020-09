Le fait marquant de la première partie reste l’expulsion du joueur de Chelsea, d’Andreas Christensen. Suite à une terrible faute sur l’attaquant Sénégalais, Sadio Mane et après consultation du VAR, l’arbitre décide de coller un rouge direct au défenseur des Blues. Les hommes de Lampard vont désormais évoluer à 10 contre 11.

Andreas Christensen is sent off for this tackle on Sadio Mane 🔴 pic.twitter.com/l9u6JWospD

— ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2020