Auteur de 5 buts contre Chelsea, Sadio Mané fait face a l’un de ses adversaires préférés, dans le cadre de la deuxième journée du championnat anglais. Muet lors de la première journée, le Lion espère marquer son premier but en Premier League, cette saison.

Premier gros choc cette saison en Premier League entre l’ambitieux Chelsea et le tenant du titre Liverpool. Chelsea reçoit le champion en titre Liverpool. Pour cette rencontre, Sadio Mané devrait ouvrir son compteur de but. Il fera face à une équipe qui lui a souvent réussie, avec 5 buts. Soit deux avec Southampton et 3 sous les couleurs de Liverpool. Il aura donc l’occasion de lancer sa saison. La rencontre est calée à 15h 30.

wiwsport.com