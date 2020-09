La belle performance de Sadio Mané contre Chelsea pour le compte de la deuxième journée de la Premier League n’est pas passée inaperçue aux yeux de l’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea, Cesc Fabregas.

Ces deux buts contre son ancien équipe lui a fait réagi sur Twitter. L’Espagnol continue d’affirmer que l’ailier des Reds est meilleur joueur de la Premier League : « Je le répète, il est le meilleur joueur de la PL » poste t-il.

I’ll say it again. Mané best player in the League.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) September 20, 2020