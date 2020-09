Après la France, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne, c’est le tour de l’Italie de lancer les hostilités. La Serie A va démarrer sa saison 2020-2021 ce weekend. Des joueurs sénégalais seront, comme d’habitude, sur la ligne de départ. Wiwsport vous fait le point. Yves Baraya, Parme

Le milieu offensif Sénégalais, Bertrand Yves Baraya a été conjointement formé par l’Olympique de Marseille et l’Udinese. Il a connu une trajectoire particulière en jouant en 3ème division italienne avec Parme avant que le club ne fasse une remontée en se hissant en première division. Sous contrat avec le club transalpin, il a été prêté cette saison à Gil Vicente au Portugal. A 28 ans, le joueur sénégalais qui vient de faire son retour de prêt, a suffisamment de matière pour s’imposer dans l’effectif de Parme, cette année. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Abdou Diakhaté, Parme

Pas encore connu du grand public, le joueur de 21 ans est un milieu de terrain droitier. Ancien de la Fiorentina où il a fait ses débuts, Abdou Lahad Diakhaté a été prêté, la saison dernière, par Parme à Lokeren où il a disputé 10 matches. Milieu à vocation défensive, le joueur sénégalais a participé notamment à la Ligue Europa en 2015/2016 avec le Fiorentina.

Kalidou Koulibaly, Naples

Son avenir est l’un des feuilletons du dernier mois de mercato. Partira ou partira pas, tout le monde se pose cette question. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Kalidou Koulibaly n’a toujours pas quitté le Napoli jusqu’à présent. Si Manchester City paraissait être le plus avancé dans le dossier, les négociations entre les Sky Blues et le club italien autour du transfert du défenseur de 29 ans n’ont toujours pas progressées. Le PGS, le Barca et tant d’autre grandes écuries se sont renseignées sur le sénégalais, l’un des meilleurs défenseur au monde, mais toujours rien. Kalidou Koulibaly est bien partir pour démarrer sa sixième saison avec Naples.

Moustapha Seck, As Roma

Arrivé en Roma en provenance de Lazio, Moustapha Seck a enchainé les prêts depuis 2017. Evoluant en arrière gauche, le joueur de 24 ans pourrait cette fois ci rester au club puisqu’il a démarré la présaison avec la Roma.

Ibrahima Mbaye, Bologne

L’international Sénégalais qui a connu que le championnat Italie avait la possibilité de découvrir la Turquie suite à une offre d’une pensionnaire de la Super Lig. Cependant le latéral droit avait ouvertement manifesté son désir de rester au club. Arrivé en Bologne en 2015 en provenance d’Inter, Ibrahima Mbaye a disputé 128 matches en Serie A, inscrivant 5 buts avec 7 offrandes.

Mamadou Coulibaly, Udinese

Pensionnaire de Carpi depuis juin 2019, Mamadou Coulibaly a rejoint ce club de Serie B italienne en provenance de Udinese. Natif de Thiès, il a fait sa petite catégorie avec Pescara avant de signer un contrat professionnel avec l’équipe première en 2017. L’année suivante, il est recruté par Udinese en Séria A italienne, puis prêté à nouveau à Trapani. Il a fait son retour à Udinese en ce début de saison. Celui qui rêve d’évoluer dans les grands club d’Europe devra davantage s’imposer dans l’effectif d’Udinese.

