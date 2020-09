L’attaquant de 23 ans est suivi tant en France qu’à l’étranger.

Sur le plateau d’une émission de Téléfoot, l’agent Frédéric Guerra, qui représente Boulaye Dia, a dévoilé les clubs intéressés par son poulain : « On a trois clubs qui s’intéressent fortement à lui. L’OM, ça a été une piste chaude, puis elle s’est refroidie et maintenant on ne sait pas, elle est peut-être mise en attente. Il y a aussi l’OGC Nice, qui est une piste intéressante. Puis il y a deux clubs anglais, Leicester et Brighton. J’ai eu aussi des demandes en Allemagne avec deux clubs qui se sont renseignés, puis plus rien », lit on sur Top mercato.

Boulaye Dia est lié à Reims, qui est d’accord pour le céder, jusqu’en 2022.

wiwsport.com