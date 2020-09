Peu après la venue de Thiago Alcantara, Liverpool s’offre Diogo Jota. L’ailier portugais de 23 ans débarque pour 50 M€.

Liverpool ne s’arrête pas en si bon chemin. Après avoir officialisé la venue de Thiago Alcantara (29 ans) contre 22 M€ seulement (plus 5 M€ de bonus potentiels) en provenance du Bayern Munich, le club anglais se renforce à nouveau, mais cette fois dans le secteur offensif. En manque de concurrence sur les ailes derrière Mohamed Salah et Sadio Mané, les Reds viennent d’annoncer la venue de Diogo Jota (23 ans). Le Portugais évoluait à Wolverhampton depuis 2017, qui l’avait recruté 14 M€ à l’Atlético de Madrid.

«Le Liverpool FC a finalisé la signature de l’international portugais Diogo Jota, des Wolverhampton Wanderers, pour un contrat à long-terme. Le joueur de 23 ans rejoint le champion de Premier League après trois saisons avec les Wolves – deux en première division, qui comprenaient 67 apparitions et 16 buts pour cet attaquant polyvalent», dévoile le communiqué du champion d’Angleterre, qui a tout de même déboursé 50 M€ pour s’attacher les services du joueur.

Un transfert à 50 M€

L’ailier portugais a l’avantage de parfaitement connaître le championnat anglais. Pièce maîtresse dans le dispositif de Nuno Espirito Santo, le droitier aura porté le maillot orange de Wolverhampton à 131 reprises pour 44 buts et 19 passes décisives. Il aura permis à son désormais ancien club de décrocher deux fois de suite la 7e place de Premier League, accédant même à la Ligue Europa la saison dernière, éliminé seulement en quart de finale par le futur vainqueur, le Séville FC.

L’international portugais (3 sélections, 1 but) entre dans un univers encore plus grand en passant à Liverpool. Les Scousers auront sans doute pour objectif de conserver leur titre de champion d’Angleterre, acquis pour la première fois cet été depuis 30 ans et tenteront de reconquérir l’Europe, eux qui ont été éliminés par l’Atlético de Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions, juste avant la suspension des compétitions. L’effectif de Jürgen Klopp sera encore redoutable cette saison.

A̶n̶n̶o̶u̶n̶c̶e̶ ̶J̶o̶t̶a̶ JOTA ANNOUNCED 😉 — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020

Footmercato