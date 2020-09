Boubacar Kamara va rester une saison de plus à l’OM. C’est le milieu de terrain Franco Sénégalais qui l’a annoncé ce matin en conférence de presse, à la veille de la réception du LOSC au Vélodrome.

«Il n’y a pas de doute, je continue l’aventure ici. On a la Ligue des champions, on a fini 2e, le groupe reste le même et ça me semblerait bizarre qu’un autre joueur s’en aille. Je ne veux pas quitter l’OM. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait dans le foot, je ne suis pas seul dans l’histoire : il y a aussi le club, le président, les autres clubs mais je n’étais pas dans l’optique de partir en fin de saison dernière, lit on sur footmercato.

Voilà qui va rassurer les supporters, alors que la Ligue des Champions est de retour à l’Olympique de Marseille cette année. Kamara (20 ans) confirme donc la tendance du moment, lui qui était annoncé en début de mercato comme un joueur susceptible de quitter son club formateur puisqu’il possédait l’une des meilleures cotes de l’effectif sur le marché. Les dirigeants phocéens avaient même fixé son prix à 40 M€.

Des clubs européens avaient pris quelques renseignements comme l’AC Milan ou Manchester City. Même le PSG s’était directement penché sur son cas en mai dernier. Kamara a encore un contrat jusqu’en 2022 à l’OM.

wiwsport.com