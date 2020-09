À un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, Thiago Alcantara s’apprête à rejoindre Liverpool contre un chèque de 30 millions d’euros. Le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge a confirmé la nouvelle et il ne manque plus que l’officialisation.

Thiago Alcantara, un homme très heureux. Il y a ceux qui partent après une saison manquée, et ceux qui se quittent sur une Ligue des Champions remportée.

Thiago Alcantara (29 ans) appartient à la seconde catégorie et, après avoir emmené le Bayern Munich sur le toit de l’Europe, le milieu de terrain s’apprête à prendre la direction de Liverpool, qui devrait débourser 30 millions d’euros pour s’attacher ses services selon plusieurs sources. Peut-on déjà parler de l’affaire du mercato ? Sans doute.

Thiago avait besoin d’un nouveau challenge

Depuis plusieurs mois, l’ancien du FC Barcelone affiche un niveau exceptionnel. Que ce soit en Bundesliga, remportée avec quatre journées d’avance, ou encore en Ligue des Champions, et les joueurs du Paris Saint-Germain peuvent en témoigner. Seulement voilà, l’Espagnol n’avait plus qu’un an de contrat en Bavière et surtout l’envie d’aller voir ailleurs. Un bon de sortie lui a donc été accordé et Liverpool a sauté sur l’occasion.

«Je peux confirmer que le Bayern a enfin trouvé un accord avec Liverpool. C’était le grand souhait de Thiago de faire quelque chose de nouveau avant la fin de sa carrière», a confirmé auprès de Bild le patron munichois Karl-Heinz Rummenigge, dont les exigences financières auront été respectées. De son côté, le milieu de terrain espagnol s’est mis d’accord avec les Reds depuis fort longtemps et le contrat qui filera jusqu’en 2024 n’attend plus que sa signature.

L’Espagnol ne rêvait que de Liverpool

Avant cela, Thiago devra bien évidemment réussir sa visite médicale et viendra ensuite pour lui l’heure de découvrir la Premier League. Un championnat privilégié par l’Espagnol, alors que certaines rumeurs faisaient état d’intérêts du FC Barcelone en Espagne et du PSG en France. Mais selon les informations de RMC Sport, le joueur formé à La Masia ne rêvait que de Liverpool et d’Angleterre, où il devrait se régaler sous les ordres de Jürgen Klopp.

Dans le onze des Reds, sa place est toute trouvée. Si Georginio Wijnaldum s’en va effectivement au Barça, Thiago le remplacera numériquement dans un milieu à trois, accompagné de Fabinho et Jordan Henderson. D’autant plus que l’Espagnol peut également jouer devant la défense dans un milieu à deux pointes basses, ce qu’il faisait à la perfection au Bayern. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une très bonne pioche pour Liverpool. Pas l’affaire du siècle, mais au moins celle du mercato.

Maxifoot