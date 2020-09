Après l’arrivée officielle de Thiago Alcantara, Liverpool s’active sur le marché des transferts.

En plus de suivre Ismaïla Sarr de près, les Reds pourraient réaliser un double deal avec les Wolves prochainement. Selon The Athletic, Ki-Jana Hoever pourrait quitter la Mersey pour rejoindre Wolverhampton pour plus de 10 millions d’euros.

Le Times révèle de son côté que Diogo Jota, l’attaquant des Wolves, pourrait faire le chemin inverse, sans dévoiler de montant.

La piste Ousmane Dembélé de Barcelone est également évoquée avec une formule de prêt à l’étude.

Quoi qu’il arrive, Jürgen Klopp semble enfin décidé à trouver un remplaçant aux trois fantastiques pour les laisser souffler de temps en temps.

avec One Football