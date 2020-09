Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs de Serie A, l’attaquant sénégalais va poursuivre sa carrière avec la Sampdoria Gênes.

D’après les informations de la chaîne Téléfoot, repris par Topmercato, le footballeur sénégalais de 25 ans s’engagera avec la formation de Ligurie sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 10 millions d’euros. L’ancien joueur de la Lazio Rome passera vendredi après-midi sa visite médicale avec les Blucerchiati.

Lié jusqu’en juin 2022 avec l’écurie monégasque, rejointe il y a trois ans, Keita Baldé ne faisait plus partie des plans de l’entraîneur croate Niko Kovac, et ce d’autant plus que l’attaquant allemand Kevin Volland a été recruté pour épauler Wissam Ben Yedder.

wiwsport.com