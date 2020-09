Le défenseur central gauche, Naby Sarr, vient de s’engager avec Huddersfield Town. Dans une interview accordée à Record, l’ancien Lyonnais aimerait retrouver la tanière en direction de la CAN Cameroun 2022.

« J’espère déjà être sélectionné. Ce serait bien. Et oui, si je suis sélectionné, bien sûr, parce que j’ai hâte de retrouver mes coéquipiers. Vous savez, j’ai goûté à la sélection en novembre, quand on jouait contre l’Eswatini et le Congo, et c’était vraiment une belle expérience. J’aimerais bien goûter à nouveau à la sélection, c’est pour ça que je me prépare au maximum pour être rappelé et être prêt le cas échéant », nous dit le numéro 23 à Huddersfield Town.

Wiwsport.com