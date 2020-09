La Leaders Cup Pro B a débuté hier en France avec cinq matchs. Blois où évolue le jeune Mbaye Ndiaye a été tenu en échec à domicile, malgré la bonne prestation du Sénégalais.

Pour sa première sortie officielle avec l’Ada Blois Basket, Mbaye Ndiaye (21 ans, 2,03m) issu du centre de formation de la JL Bourg n’a pas déçu. Le jeune ailier sénégalais, titulaire comme le voulait son coach qui l’a recruté et malgré une blessure (fracture à l’auriculaire) a rendu une bonne copie, co-signant même la meilleure performance de cette rencontre grâce à ses 13 points, 11 rebonds, 3 contres, 1 interception et seulement une balle perdue. Un bon début pour le MVP du camp LNB 2020 et meilleur poste 3 de la saison 2019 en championnat espoirs français.

Son coéquipier, l’arrière des lions Lamine Sambe, termine à 3 points et 4 passes décisives.

Blois a cependant perdu la partie contre Vichy-Clermont sur le score de 86-91, après s’être effondré dans le dernier quart (13-32) alors qu’il menait depuis le début du match.

Basket221 Crédit photo : Tuan Nguyen