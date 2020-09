Boulaye Dia du coté de Reims et Arial Mendy, celui de Servette ont été titularisés ce soir puis remplacés. Le club francais est qualifié donc pour le 3e et dernier tour des préliminaires de l’Europa League. Leur prochain adversaire est un club hongrois, Fehervar FC et la rencontre est prévue le 24 septembre. Rappelons que pour cette édition, les confrontations préliminaires se disputent en match unique. Le vainqueur du 3e tour disputera un match de barrage pour accéder à la phase de groupe.

90+4' 🏁 C'est terminé au Stade de Genève et le @StadeDeReims se qualifie face au @ServetteFC ! Le but champenois a été inscrit en tout début de rencontre par Valon #Berisha. On file en Hongrie la semaine prochaine pour affronter @MOLFehervarFC ! ✈️🇭🇺 #GoSDR #SFCSDR (0-1) pic.twitter.com/8hYMmRWt2A — Stade de Reims (@StadeDeReims) September 17, 2020

