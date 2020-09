La FIFA a publié ce jeudi le nouveau classement mondial avec peu de changements du fait de la situation Covid-19 qui a mis à l’arrêt tous les matchs internationaux pendant 6 mois.

Si le quatuor de tête – emmené par la Belgique, suivie par la France, le Brésil et l’Angleterre – demeure inchangé, le Portugal (5ème, plus 2) fait son apparition dans le TOP 5 à la faveur de ses victoires face à la Croatie (8ème, moins 2) et à la Suède (18ème, moins 1).

Autres progressions notables, l’Espagne (7ème, plus 1), l’Italie (12ème, plus 1), les Pays-Bas (13ème, plus 1), et l’Allemagne (14ème, plus 1) gagnent chacun une place dans la hiérarchie mondiale. Le Pays de Galles (21ème, plus 2) grimpe lui de deux échelons mais reste aux portes du Top 20.

En Afrique le Sénégal reste en tête suivi de la Tunisie qui gagne une place dans la hiérarchie mondiale et le NIgeria qui gagne 2 places.

Top 10 Africain :

20e – Sénégal

26e – Tunisie

29e- Nigeria

35e- Algérie

43e – Maroc

46e – Ghana

51e – Egypte

53e – Cameroun

57e – Mali

57e – RD Congo

🆕 Le classement FIFA fait son retour !! Peu de changement dans le top 🔟

Le 🇵🇹Portugal fait son entrée dans le top5⃣

Les 🇧🇪@BelRedDevils toujours 1ers, 🇫🇷l'@equipedefrance toujours 2e. En savoir plus 👉 https://t.co/HQb43DK2sS pic.twitter.com/o9sE7AhS0D — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) September 17, 2020

