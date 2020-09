Après la condamnation de Lamine Diack, son fils Massata Diack va subir le même sort pour 5 ans de prison avec une amende d’un million d’euros, ce qui fait 658 millions FCFA.

Le verdict est donc tombé. Après Lamine Diack, son fils Massata Diack est condamné à 5 ans de prison avec le maintien du mandat d’arrêt et 1 million d’euros d’amende (658 millions de Franc CFA) et interdiction d’exercer dans le domaine du sport.

Il y’a aussi la condamnation de Habib Cisse à 3 an de prison, deux ans de sursis et un an de bracelet électronique et 100000 d’amendes et interdiction de 5 ans d’exercice professionnel d’avocat et dans le monde du sport.

On note aussi la condamnation de Gabriel Dolet à 2 ans de prison avec sursis et 144 000 euros d’amende avec une interdiction d’exercer dans le sport.

🚫 Lamine Diack à sa sortie du tribunal ce mercredi #IAAF- Lamine Diack : 4 ans de prison dont 2 ans ferme, 500.000 € d… Publiée par wiwsport.com sur Mercredi 16 septembre 2020

wiwsport.com