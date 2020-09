Le marché des paris sportifs en Afrique, ayant explosé au cours de la dernière décennie, est l’un des secteurs économiques les plus convoités par les grandes entreprises de jeux en ligne.

Dans un pays comme l’Afrique du Sud, l’un des marchés les plus développés sur le continent, on estime que près de la moitié de la population s’adonne régulièrement aux paris en tout genre et participent ainsi activement à son expansion.

Une industrie qui totalise un chiffre d’affaires de près de 40 milliards de dollars combinés au Nigeria, au Kenya et à l’Afrique du Sud en 2018. Au Nigéria, environ 60 millions de parieurs sont âgés de 18 à 40 ans et ont une dépense moyenne d’environ 3 000 nairas (environ 15 $) par jour. Même si ce marché concerne des revenus modestes, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les paris sportifs sont prêt à envahir l’Afrique.

Un intérêt grandissant des compétitions internationales

Le sport en Afrique est une véritable religion! En plus de cela, les joueurs africains peuvent s’appuyer sur des sites de pronostics comme Parisportif afin de les guider et conseiller dans leur choix de côtes. Bien que Les paris sportifs se concentrent aujourd’hui principalement sur le football, d’autres événements comme les courses hippiques, le rugby, le cricket ou la course à pied réunissent régulièrement des millions de téléspectateurs à travers les bars et cafés.

Cependant, le grand intérêt de l’Afrique pour le Football profite à de nombreuses compétitions internationales, notamment à l’une des plus importantes en Angleterre : la Premier League. Dans la seule Afrique subsaharienne, la ligue compte près de 280 millions de téléspectateurs chaque année. Cet engouement s’explique surtout par l’émergence des joueurs africains en Europe comme Sadio Mané, Mohammed Salah, et avant eux, Didier Drogba et Samuel Eto’o.

Avec des centaines de matchs par saison et des millions de téléspectateurs, les possibilités sont infinies! La Premier League l’a bien compris en investissant sur le marché et en s’associant avec des marques locales, créant ainsi un moteur clé de la croissance économique dans certains pays.

Une population plus jeune et dynamique

L’Afrique est le continent le plus jeune au monde avec plus de 200 millions jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans. Une opportunité unique pour les bookmakers qui cherche à développer le marché des paris sportifs numériques, car à l’échelle mondiale, les populations plus jeunes utilisent la technologie dans des proportions plus élevées que toute autre génération.

Dans un continent où le chômage des jeunes est élevé, les paris sportifs peuvent représenter une source de revenus étant donné que des petites mises peuvent être multipliée par 10 ou par 100 grâce aux paris combinés. Additionnez tout cela avec le développement des smartphones et de l’internet mobile, le marché des paris sportifs via les applications constitue un des facteurs clés de développement.

Un marché influencé par le marché de la téléphonie mobile

La croissance de l’activité économique de l’industrie des paris sportifs résultera de sa transition des supports papiers au digital via les applications numériques. En effet, l’Afrique est le nouvel Eldorado en matière de télécommunication, et le marché de l’occasion des smartphones, en plein essor au niveau mondial, est le premier facteur de croissance du marché de la téléphonie mobile.

Outil indispensable de transfert de biens économiques et culturels, le téléphone portable s’éloigne de sa fonction première. Effet, on estime la clientèle des jeux mobile à 400 millions d’utilisateurs. Une évolution parallèle aux déploiements des réseaux 3G/4G qui représente près de 40 % de l’Afrique Subsaharienne.

L’augmentation des réseaux internet entraîne un bouleversement sur le marché africain. Alors que l’Afrique est faiblement bancarisée, 60 % des villages africains sont désormais connectés à internet et 12 % des Africains francophones effectuent des achats via leur mobile. Pour eux, les solutions de paiement en ligne deviennent une évidence.

Faciliter l’acquisition d’un smartphone garantit la croissance du e-commerce et des transactions financières en ligne. Une logique qui n’échappe pas aux sites de paris sportifs. Alors que les réglementations des paris sportifs se libéralisent dans toute l’Afrique et que des millions de participants rejoignent cette activité, il est essentiel que les paris sportifs deviennent également plus sûrs et plus équitables, afin d’avoir un impact réel et durable sur le continent africain.

wiwsport.com