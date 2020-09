Un tribunal parisien rendra son verdict mercredi dans le procès pour corruption de Lamine Diack, ancien président de la fédération internationale d’athlétisme qui a supervisé les années de gloire d’Usain Bolt et, selon les procureurs, a pris des millions de dollars pour lui-même, avec son fils.

Lors du procès de Diack en juin, les procureurs ont demandé une peine de quatre ans de prison et une amende de 500 000 euros (595 000 dollars). L’ancien président de l’IAAF, âgé de 87 ans, a été jugé pour corruption, blanchiment d’argent et abus de confiance.

Le verdict couvrira également d’autres personnes qui ont été inculpées lors de l’audience de six jours, y compris son fils, Papa Massata Diack. L’ancien consultant marketing de l’IAAF vit au Sénégal et a été jugé en son absence, également pour corruption, blanchiment d’argent et abus de confiance.